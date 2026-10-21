Bose przejęło producenta słuchawek Skullcandy — The Verge

Firma Bose przejęła producenta słuchawek i urządzeń audio Skullcandy. Skullcandy zachowa status odrębnej marki i wejdzie w skład działu Bose zajmującego się premium sprzętem audio dla konsumentów, informuje The Verge.

Odrębna marka w strukturze Bose

Szczegóły finansowe transakcji nie zostały ujawnione. Skullcandy nadal będzie mieć siedzibę w Park City w stanie Utah, gdzie zostało założone. Bose oświadczyło, że przejęcie ma pomóc rozszerzyć grono odbiorców jego technologii audio, w tym systemów aktywnej redukcji hałasu.

Dyrektor generalna Bose Lila Snyder zaznaczyła, że firma dąży do dotarcia do większej liczby słuchaczy nie tylko za pomocą własnych produktów, lecz także poprzez partnerstwa technologiczne i rozszerzanie portfolio marek.

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Współpraca rozpoczęła się przed przejęciem

Przed przejęciem Skullcandy już współpracowało z Bose, integrując niektóre jego technologie audio we własnych urządzeniach. Chodzi w szczególności o dźwięk przestrzenny ze śledzeniem ruchów głowy oraz aktywną redukcję hałasu. Takie funkcje otrzymały słuchawki Skullcandy Crusher 1080 ANC oraz douszne słuchawki Method 360 ANC.

Rozszerzenie portfolio

Skullcandy zostało założone w 2003 roku. Firma jest znana z wyrazistego wzornictwa produktów i wieloletnich związków ze sportowcami uprawiającymi sporty deskowe. Według Bose otworzy to przed firmą nowe możliwości kontaktu z konsumentami, wśród których jej obecność jest obecnie mniejsza. W 2024 roku Bose przejęło również markę wysokiej klasy sprzętu audio McIntosh oraz jej spółkę zależną Sonus faber.

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