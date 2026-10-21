Ведущий демократ Комитета по разведке Палаты представителей США Джим Хаймс на мероприятии Brookings в Вашингтоне заявил, что ограничение доступа Китая к передовым чипам является ключевым инструментом Вашингтона в конкуренции за лидерство в сфере искусственного интеллекта. Как сообщает South China Morning Post, он не считает, что США смогут бессрочно сохранять преимущество над китайскими передовыми моделями ИИ, но подчеркнул необходимость поддерживать его как можно дольше.

«Единственный реальный рычаг, который у нас есть, — это, конечно, замедление распространения передовых чипов в Китае», — сказал Хаймс. Конгрессмен входит в так называемую «Банду восьми» — двухпартийную группу лидеров Конгресса, которых информируют о засекреченных вопросах национальной безопасности.

Чиповые и энергетические барьеры

Во время дискуссии «ИИ в избирательном бюллетене: центры обработки данных и промежуточные выборы 2026 года» участники обсудили, как дефицит чипов может влиять на технологическое соперничество США и Китая. Научный сотрудник Brookings Кайл Чан назвал главным вопросом то, сможет ли Китай производить достаточно чипов для внутреннего спроса на ИИ и одновременно конкурировать на зарубежных рынках.

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По его словам, в ближайшей перспективе Китай ограничен собственными производственными возможностями в сфере чипов, поэтому не конкурирует с США в строительстве ИИ-центров обработки данных за рубежом. В то же время в средне- и долгосрочной перспективе китайские компании готовятся более широко предлагать за пределами страны облачные услуги и услуги в сфере ИИ.

Возможная экспансия китайских компаний

Если производство чипов в Китае вырастет, местные компании могут предлагать за рубежом комплексные решения с моделями, оборудованием и, возможно, энергетическими ресурсами, считает Чан. Он сравнил такой подход с инициативой «Один пояс, один путь», но в сфере искусственного интеллекта.

Чан также отметил, что Соединенные Штаты и Китай имеют разные узкие места для развития ИИ-инфраструктуры: США сталкиваются с проблемой подключения центров обработки данных к электросети и обеспечения их электроэнергией, тогда как Китай испытывает нехватку вычислительных мощностей и чипов. Хаймс отдельно упомянул утверждения о том, что иностранные противники могут распространять провокационные материалы относительно дата-центров в США, однако признал, что не знает, соответствует ли это действительности.

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