Jim Himes, czołowy demokrata w Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów USA, powiedział podczas wydarzenia Brookings w Waszyngtonie, że ograniczanie dostępu Chin do zaawansowanych chipów jest kluczowym narzędziem Waszyngtonu w rywalizacji o przywództwo w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jak informuje South China Morning Post, nie uważa on, że USA będą mogły bezterminowo utrzymać przewagę nad chińskimi zaawansowanymi modelami AI, ale podkreślił potrzebę zachowania jej jak najdłużej.

„Jedyną prawdziwą dźwignią, jaką mamy, jest oczywiście spowolnienie rozpowszechniania zaawansowanych chipów w Chinach” — powiedział Himes. Kongresmen należy do tak zwanego „Gangu Ośmiu”, ponadpartyjnej grupy liderów Kongresu informowanych o tajnych kwestiach bezpieczeństwa narodowego.

Bariery chipowe i energetyczne

Podczas dyskusji „AI na karcie wyborczej: centra danych i wybory połówkowe w 2026 roku” uczestnicy omówili, jak niedobór chipów może wpływać na technologiczną rywalizację USA i Chin. Badacz Brookings Kyle Chan stwierdził, że głównym pytaniem jest to, czy Chiny będą w stanie produkować wystarczającą liczbę chipów na krajowy popyt na AI, a jednocześnie konkurować na rynkach zagranicznych.

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Jak powiedział, w najbliższej perspektywie Chiny są ograniczone własnymi możliwościami produkcyjnymi w zakresie chipów, dlatego nie konkurują z USA w budowie centrów danych AI za granicą. Jednocześnie w średniej i długiej perspektywie chińskie firmy przygotowują się do szerszego oferowania poza krajem usług chmurowych i AI.

Możliwa ekspansja chińskich firm

Jeśli produkcja chipów w Chinach wzrośnie, lokalne firmy mogą oferować za granicą kompleksowe rozwiązania obejmujące modele, sprzęt i być może zasoby energetyczne — uważa Chan. Porównał takie podejście do Inicjatywy Pasa i Szlaku, ale w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Chan zauważył także, że Stany Zjednoczone i Chiny mają różne wąskie gardła w rozwoju infrastruktury AI: USA stoją przed problemem podłączenia centrów danych do sieci energetycznej i zapewnienia im energii elektrycznej, podczas gdy Chiny odczuwają niedobór mocy obliczeniowej i chipów. Himes osobno wspomniał o twierdzeniach, że zagraniczni przeciwnicy mogą rozpowszechniać prowokacyjne materiały dotyczące centrów danych w USA, lecz przyznał, że nie wie, czy jest to prawdą.

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