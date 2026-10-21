美国众议院情报委员会首席民主党人吉姆·希姆斯在华盛顿布鲁金斯学会的一场活动上表示，限制中国获得先进芯片是华盛顿在争夺人工智能领域领导地位竞争中的关键工具。正如《南华早报》报道，他不认为美国能够无限期保持对中国先进人工智能模型的优势，但强调需要尽可能长时间地维持这一优势。

希姆斯说：“我们拥有的唯一真正杠杆，当然是放缓先进芯片流向中国。”这名议员是所谓“八人帮”的成员，该组织是一个获知机密国家安全事务的两党国会领导人团体。

芯片与能源障碍

在题为“选票上的人工智能：数据中心与2026年中期选举”的讨论中，与会者探讨了芯片短缺将如何影响美国与中国之间的技术竞争。布鲁金斯学会研究员凯尔·陈表示，核心问题是中国能否生产足够的芯片来满足国内人工智能需求，同时在海外市场参与竞争。

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他说，短期内，中国受限于自身的芯片制造能力，因此并未在海外建设人工智能数据中心方面与美国竞争。与此同时，从中长期看，中国企业正准备在境外更广泛地提供云服务和人工智能服务。

中国企业可能的扩张

陈认为，如果中国的芯片产量增长，本土企业可以在海外提供包含模型、设备以及可能的能源资源在内的综合解决方案。他将这种做法比作“一带一路”倡议，但应用于人工智能领域。

陈还指出，美国和中国在发展人工智能基础设施方面存在不同的瓶颈：美国面临将数据中心接入电网并为其提供电力的问题，而中国则缺乏算力和芯片。希姆斯还提到，有说法称外国对手可能正在传播有关美国数据中心的挑衅性材料，但他承认自己不知道这是否属实。

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