英特尔在俄亥俄州工厂安装首个大型承重桁架——CNBC

英特尔在美国俄亥俄州新奥尔巴尼的一座芯片制造工厂建设现场安装了首个大型承重桁架。这标志着该场地下一阶段工作的开始，公司计划在此建设两座工厂。CNBC报道。

英特尔于2022年宣布在俄亥俄州建设其首座工厂。该公司最初预计，这座工厂将在2025年开始交付芯片。如今，英特尔计划于2030年完成第一座设施的建设，并于2031年完成第二座工厂的建设。该公司也曾将2030年或2031年列为第一座企业开始运营的目标时间。

尚未宣布大型客户

英特尔代工业务负责人纳加·钱德拉塞卡兰表示，安装该结构是扩大美国先进半导体制造能力的一步。与此同时，英特尔尚未宣布为俄亥俄州未来生产引入大型外部客户。

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9月曾出现英特尔可能与SK海力士合作的报道。根据这些消息，这家存储器制造商可能租用新场地的部分产能来生产存储芯片。两家公司均未证实这些计划。

对扩张采取更谨慎的做法

俄亥俄州项目的延迟反映出英特尔在利普-布·谭于2025年被任命为首席执行官后，对其芯片代工计划进行了调整。据CNBC报道，该公司的战略变得更加谨慎：英特尔决定在出现相应客户需求后再推进大规模工厂建设项目。

2025年底，英特尔在亚利桑那州的一座工厂开始采用18A技术量产其最先进的芯片。钱德拉塞卡兰还表示，该公司在该州的下一座企业预计将在2028年底前开始运营。不过，英特尔尚未为在亚利桑那州生产18A芯片争取到大型外部客户，目前将其用于自家的处理器。

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