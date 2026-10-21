Anthropic公司推出了面向专业人士和小企业主的AI智能体应用Claude Duet。该服务旨在充当主动式助手：准备重要事务的每日概览、安排会议、创建财务预测和网络应用程序。

无需持续发出指令即可工作

Claude Duet目前以研究预览形式，通过候补名单向iOS、Android用户以及claude.ai网站用户开放。正如Channel NewsAsia援引路透社报道，该智能体会监控用户连接的应用程序，并自行识别需要关注的事项，而不是等待单独的指令。

该应用基于Anthropic的Opus 5.5模型构建。起初，它将向美国Pro和Max套餐的订阅用户开放，并将拥有与这些套餐相同的使用限额。

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集成与限制

Claude Duet支持Claude Marketplace中的超过6000个连接器，包括Gmail和Slack。该服务还可以通过Stripe Link数字钱包和Shopify Shop Pay进行购买。

Anthropic表示，对于敏感操作，该智能体必须获得用户批准。该公司还承认，Claude Duet可能会错误判断事务的紧急程度，目前在执行个人任务方面的效率较低，包括预订票务。该应用推出之际，OpenAI和Meta正在AI智能体领域展开竞争，这类智能体能够代表用户自主执行工作操作。

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