Firma Anthropic zaprezentowała aplikację agenta AI Claude Duet dla profesjonalistów i właścicieli małych firm. Usługa ma działać jako proaktywny asystent: przygotowywać codzienny przegląd ważnych spraw, planować spotkania, tworzyć prognozy finansowe i aplikacje internetowe.

Praca bez ciągłych poleceń

Claude Duet jest dostępny w ramach badawczego podglądu wstępnego poprzez listę oczekujących dla iOS, Androida oraz za pośrednictwem strony claude.ai. Jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters, agent monitoruje aplikacje podłączone przez użytkownika i samodzielnie określa elementy wymagające uwagi, zamiast czekać na oddzielne polecenia.

Aplikacja została oparta na modelu Anthropic Opus 5.5. Początkowo będzie dostępna dla subskrybentów planów Pro i Max w Stanach Zjednoczonych oraz będzie miała takie same limity użytkowania jak te plany.

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Integracje i ograniczenia

Claude Duet obsługuje ponad 6 tys. konektorów w Claude Marketplace, w tym Gmail i Slack. Usługa może także dokonywać zakupów za pośrednictwem cyfrowego portfela Stripe Link i Shopify Shop Pay.

Anthropic zaznaczył, że w przypadku wrażliwych działań agent musi uzyskać zgodę użytkownika. Firma przyznała również, że Claude Duet może błędnie oceniać pilność spraw i obecnie jest mniej skuteczny w wykonywaniu zadań osobistych, w tym rezerwacji biletów. Aplikację zaprezentowano w obliczu konkurencji z OpenAI i Meta w dziedzinie agentów AI, zdolnych samodzielnie wykonywać działania służbowe w imieniu użytkowników.

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