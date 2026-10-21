Компания Anthropic представила приложение ИИ-агента Claude Duet для профессионалов и владельцев малого бизнеса. Сервис должен работать как проактивный помощник: готовить ежедневный обзор важных дел, планировать встречи, создавать финансовые прогнозы и веб-приложения.

Работа без постоянных запросов

Claude Duet доступен в рамках исследовательского предварительного просмотра по листу ожидания для iOS, Android и через сайт claude.ai. Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, агент отслеживает подключенные пользователем приложения и самостоятельно определяет элементы, требующие внимания, вместо ожидания отдельных запросов.

Приложение построено на модели Anthropic Opus 5.5. Изначально оно будет доступно подписчикам тарифов Pro и Max в США и будет иметь те же лимиты использования, что и эти планы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Интеграции и ограничения

Claude Duet поддерживает более 6 тысяч коннекторов в Claude Marketplace, в частности Gmail и Slack. Сервис также может совершать покупки через цифровой кошелек Stripe Link и Shopify Shop Pay.

В Anthropic отметили, что для чувствительных действий агент должен получить одобрение пользователя. Компания также признала, что Claude Duet может неверно оценивать срочность дел и пока менее эффективен при выполнении личных задач, в частности бронировании билетов. Приложение представили на фоне конкуренции с OpenAI и Meta в сфере ИИ-агентов, способных самостоятельно выполнять рабочие действия от имени пользователей.

Читай нас в