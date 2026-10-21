Anthropic представила ШІ-агента Claude Duet для професійних завдань — Channel NewsAsia

Компанія Anthropic представила застосунок ШІ-агента Claude Duet для професіоналів і власників малого бізнесу. Сервіс має працювати як проактивний помічник: готувати щоденний огляд важливих справ, планувати зустрічі, створювати фінансові прогнози і вебзастосунки.

Робота без постійних запитів

Claude Duet доступний у межах дослідницького попереднього перегляду за списком очікування для iOS, Android і через сайт claude.ai. Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, агент відстежує підключені користувачем застосунки та сам визначає елементи, які потребують уваги, замість очікування окремих запитів.

Застосунок побудований на моделі Anthropic Opus 5.5. Спочатку він буде доступний передплатникам тарифів Pro і Max у США та матиме ті самі ліміти використання, що й ці плани.

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Інтеграції та обмеження

Claude Duet підтримує понад 6 тисяч конекторів у Claude Marketplace, зокрема Gmail і Slack. Сервіс також може здійснювати покупки через цифровий гаманець Stripe Link і Shopify Shop Pay.

В Anthropic зазначили, що для чутливих дій агент має отримати схвалення користувача. Компанія також визнала, що Claude Duet може неправильно оцінювати терміновість справ і поки що менш ефективний у виконанні особистих завдань, зокрема бронюванні квитків. Застосунок представили на тлі конкуренції з OpenAI та Meta у сфері ШІ-агентів, здатних самостійно виконувати робочі дії від імені користувачів.

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