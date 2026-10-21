沃尔玛推出供 AI 智能体购物的 Agent Gateway——TechCrunch

在美国旧金山，沃尔玛宣布推出 Agent Gateway——一项允许获批准的 AI 智能体在该零售商在线目录中搜索商品并代表用户完成购买的服务。据TechCrunch 报道，这项新工具将适用于沃尔玛及仓储式商店连锁品牌山姆会员商店（Sam’s Club）。

通过 MCP 连接

Agent Gateway 是一台 MCP 服务器，旨在通过 Model Context Protocol 协议将获批准的智能体连接至沃尔玛平台。该协议最初由 Anthropic 开发，使 AI 智能体能够访问外部数据源、工具和工作流程。

沃尔玛表示，该服务旨在让客户购买熟悉的品牌或商品，而无需直接向智能体提供个人数据或购买历史。沃尔玛总裁兼首席执行官约翰·弗纳（John Furner）在旧金山举行的 Masters of Scale Summit 上表示，公司正在扩展技术，为 AI 智能体购物的普及做准备。此前，这家零售商宣布与 Meta 的 Muse 建立合作关系，并与 ChatGPT、Gemini 及其他应用程序进行整合。

支出控制与购买确认

沃尔玛计划于下个月推出 Agent Profiles。用户将能够在自己的账户中为每个 AI 智能体授权一个独立档案，以便将智能体的购买与自己的购买区分开来。客户可以要求确认每一笔交易，或为智能体设置支出限额。

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在首次使用某一特定智能体通过 Agent Gateway 购物时，系统将创建档案。用户必须授权该档案并将其关联至自己的沃尔玛账户，随后设置限制。该档案可随时删除；使用该功能不需要 Walmart+ 订阅。

公司还为 AI 智能体制定了运行规则。它们将无法执行超出购买者意图的操作、访问支付数据，或使用并非特定任务所需的信息。沃尔玛指出，如果智能体的操作与用户预期不符，标准商品退货程序同样适用。不遵守条件的智能体将被沃尔玛网站封禁。

此次推出之际，亚马逊已开始屏蔽试图为在线客户购物的 AI 智能体。一些旅行和服务预订平台也采取了类似做法。

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