Walmart запустив Agent Gateway для покупок через ШІ-агентів — TechCrunch

У Сан-Франциско, США, Walmart оголосив про запуск Agent Gateway — сервісу, що дає схваленим ШІ-агентам змогу шукати товари в онлайн-каталозі ритейлера та оформлювати покупки від імені користувачів. Новий інструмент працюватиме для Walmart і мережі складських магазинів Sam’s Club, повідомляє TechCrunch.

Підключення через MCP

Agent Gateway є сервером MCP, створеним для з’єднання схвалених агентів із платформою Walmart через протокол Model Context Protocol. Цей протокол, спочатку створений Anthropic, дає ШІ-агентам доступ до зовнішніх джерел даних, інструментів і робочих процесів.

За даними Walmart, сервіс має дати змогу клієнтам купувати звичні бренди чи товари без прямого передавання агенту персональних даних або історії покупок. Президент і генеральний директор Walmart Джон Фернер заявив на Masters of Scale Summit у Сан-Франциско, що компанія розширює технології для підготовки до поширення покупок за допомогою ШІ-агентів. Раніше ритейлер оголосив про партнерство з Muse від Meta та інтеграції з ChatGPT, Gemini й іншими застосунками.

Контроль витрат і підтвердження покупок

Наступного місяця Walmart планує запустити Agent Profiles. Для кожного ШІ-агента користувач зможе авторизувати окремий профіль у своєму акаунті, щоб відокремлювати покупки агента від власних. Клієнти зможуть вимагати підтвердження кожної операції або встановлювати для агента ліміт витрат.

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Профіль створюватиметься під час першого використання конкретного агента для покупок через Agent Gateway. Користувач має авторизувати та пов’язати профіль зі своїм обліковим записом Walmart, після чого налаштувати обмеження. Профіль можна видалити будь-коли; підписка Walmart+ для використання функції не потрібна.

Компанія також запроваджує правила роботи для ШІ-агентів. Вони не зможуть виконувати дії поза намірами покупця, отримувати доступ до платіжних даних чи використовувати інформацію, не потрібну для конкретного завдання. Walmart зазначив, що стандартна процедура повернення товарів діятиме і в разі, якщо агент спрацював не так, як очікував користувач. Агентів, які не дотримуватимуться умов, блокуватимуть на сайті Walmart.

Запуск відбувається на тлі того, як Amazon почав блокувати ШІ-агентів, що намагаються робити покупки для онлайн-клієнтів. Аналогічно діють деякі туристичні та сервісні платформи бронювання.

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