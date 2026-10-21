Automattic розпочала скорочення працівників у кількох підрозділах — TechCrunch

Компанія Automattic, якій належать WordPress.com, WooCommerce, Tumblr та інші сервіси, розпочала скорочення працівників у кількох підрозділах. Звільнення щонайменше протягом останнього тижня торкнулися команд із комунікацій, соціальних мереж, WordPress.com і корпоративного напряму VIP, повідомляє TechCrunch.

Скорочення в кількох командах

Директорка з комунікацій Automattic Меган Фокс повідомила у LinkedIn про свій відхід із компанії. Вона назвала це «неочікуваним завершенням» та зазначила, що її посаду ліквідували.

За даними видання, протягом жовтня джерела також повідомляли про звільнення співробітників маркетингових і продуктових команд WordPress.com. Генеральний директор Automattic Метт Малленвег минулого тижня заявив, що кількість звільнень не перевищує звичайного для компанії рівня. У відповідь на запит про зростання кількості скорочень він сказав, що того дня був переважно зосереджений на PHP через проблему безпеки, яка впливає на інтернет.

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Зміни в керівництві

Скорочення відбуваються після невдалої спроби ради директорів усунути Малленвега з посади гендиректора у вересні. Після цього склад ради повністю змінився, а компанію залишили кілька керівників, зокрема фінансовий директор, тимчасовий фінансовий директор і головний юрисконсульт.

Тимчасовий фінансовий директор Джеремі Клаперман пішов із компанії на початку місяця, через кілька тижнів після змін у раді. Малленвег у дописі в X припустив, що Клаперман міг образитися через пошук зовнішніх кандидатів на цю посаду.

На сторінці Automattic зазначено, що в компанії працюють 1397 людей. За словами інсайдерів TechCrunch, компанія, ймовірно, розподілить скорочення на наступні місяці, сподіваючись поліпшити показники доходів за четвертий квартал перед переговорами щодо боргу, які мають відбутися в червні.

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