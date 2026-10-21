Firma Automattic, do której należą WordPress.com, WooCommerce, Tumblr i inne usługi, rozpoczęła zwolnienia pracowników w kilku działach. Zwolnienia dotknęły zespoły ds. komunikacji, mediów społecznościowych, WordPress.com oraz korporacyjnego segmentu VIP co najmniej w ciągu ostatniego tygodnia, donosi TechCrunch.

Zwolnienia w kilku zespołach

Dyrektorka ds. komunikacji Automattic Megan Fox poinformowała na LinkedIn o swoim odejściu z firmy. Nazwała to „nieoczekiwanym zakończeniem” i zaznaczyła, że jej stanowisko zostało zlikwidowane.

Według publikacji źródła informowały również w październiku o zwolnieniach pracowników zespołów marketingowych i produktowych WordPress.com. Dyrektor generalny Automattic Matt Mullenweg oświadczył w ubiegłym tygodniu, że liczba zwolnień nie przekracza poziomu zwyczajowego dla firmy. W odpowiedzi na pytanie o wzrost liczby zwolnień powiedział, że tego dnia skupiał się głównie na PHP z powodu problemu bezpieczeństwa wpływającego na internet.

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Zmiany w kierownictwie

Zwolnienia następują po nieudanej próbie rady dyrektorów usunięcia Mullenwega ze stanowiska dyrektora generalnego we wrześniu. Następnie skład rady całkowicie się zmienił, a z firmy odeszło kilku kierowników, w tym dyrektor finansowy, tymczasowy dyrektor finansowy oraz główny radca prawny.

Tymczasowy dyrektor finansowy Jeremy Klaperman odszedł z firmy na początku miesiąca, kilka tygodni po zmianach w radzie. Mullenweg w poście na X zasugerował, że Klaperman mógł poczuć się urażony poszukiwaniem zewnętrznych kandydatów na to stanowisko.

Na stronie Automattic podano, że firma zatrudnia 1397 osób. Według informatorów TechCrunch firma prawdopodobnie rozłoży zwolnienia na kolejne miesiące, licząc na poprawę wyników przychodów za czwarty kwartał przed negocjacjami dotyczącymi długu, które mają odbyć się w czerwcu.

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