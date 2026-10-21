Компания Automattic, которой принадлежат WordPress.com, WooCommerce, Tumblr и другие сервисы, начала сокращения сотрудников в нескольких подразделениях. Увольнения затронули команды по коммуникациям, социальным сетям, WordPress.com и корпоративному направлению VIP как минимум в течение последней недели, сообщает TechCrunch.

Сокращения в нескольких командах

Директор по коммуникациям Automattic Меган Фокс сообщила в LinkedIn о своем уходе из компании. Она назвала это «неожиданным завершением» и отметила, что ее должность была упразднена.

По данным издания, в течение октября источники также сообщали об увольнении сотрудников маркетинговых и продуктовых команд WordPress.com. Генеральный директор Automattic Мэтт Малленвег на прошлой неделе заявил, что число увольнений не превышает обычного для компании уровня. В ответ на запрос о росте числа сокращений он сказал, что в тот день был преимущественно сосредоточен на PHP из-за проблемы безопасности, влияющей на интернет.

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Изменения в руководстве

Сокращения происходят после неудачной попытки совета директоров отстранить Малленвега от должности генерального директора в сентябре. После этого состав совета полностью изменился, а компанию покинули несколько руководителей, в том числе финансовый директор, временный финансовый директор и главный юрисконсульт.

Временный финансовый директор Джереми Клаперман ушел из компании в начале месяца, через несколько недель после изменений в совете. Малленвег в посте в X предположил, что Клаперман мог обидеться из-за поиска внешних кандидатов на эту должность.

На странице Automattic указано, что в компании работают 1397 человек. По словам инсайдеров TechCrunch, компания, вероятно, распределит сокращения на следующие месяцы, надеясь улучшить показатели доходов за четвертый квартал перед переговорами по долгу, которые должны состояться в июне.

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