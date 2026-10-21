TechCrunch：Automattic开始在多个部门裁员

拥有 WordPress.com、WooCommerce、Tumblr 及其他服务的 Automattic 公司已开始在多个部门裁员。至少在过去一周内，裁员已波及传播、社交媒体、WordPress.com 以及企业 VIP 业务团队，TechCrunch报道。

多个团队裁员

Automattic 传播总监梅根·福克斯在 LinkedIn 上宣布离开公司。她称这是一次“意外的结束”，并表示其职位已被取消。

据该媒体报道，消息人士还在10月表示，WordPress.com 的营销和产品团队员工遭到解雇。Automattic 首席执行官马特·马伦维格上周表示，裁员人数未超过该公司通常的水平。在回应有关裁员数量增加的询问时，他说自己当天主要专注于 PHP，因为存在一个影响互联网的安全问题。

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领导层变动

此次裁员发生在董事会9月试图罢免马伦维格首席执行官职务未果之后。此后，董事会成员构成完全改变，多名高管离开公司，其中包括首席财务官、临时首席财务官和总法律顾问。

临时首席财务官杰里米·克拉珀曼在月初离开公司，距离董事会变动仅数周。马伦维格在 X 上的一则帖子中暗示，克拉珀曼可能因公司寻找该职位的外部候选人而感到被冒犯。

Automattic 的页面显示，该公司有1397名员工。TechCrunch 的知情人士称，该公司可能会在未来几个月分批裁员，希望在定于6月举行的债务谈判前改善第四季度收入表现。

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