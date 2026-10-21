微软公布Xbox Cloud Gaming套餐价格，3.99美元起 — The Verge

微软公布了无需订阅Xbox Game Pass即可使用Xbox Cloud Gaming的入门价格。据The Verge报道，10小时云端游戏串流套餐将售价3.99美元，而按实际使用量付费模式的更广泛推出计划在2026年11月进行。

云端时长套餐

尚未订阅Game Pass的Xbox Insiders项目成员已经可以按入门价格购买云端时长。微软提供三种套餐：10小时3.99美元、25小时7.99美元以及50小时11.99美元。

这些并非月度套餐：购买的时长在用户使用完之前将一直有效。所有选项均提供无广告云游戏、更短的等待时间和更高的串流质量。

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免费选项与Grand Theft Auto VI

微软还在Xbox Insiders成员中继续测试带广告的免费云游戏选项。该选项仅允许串流用户已经拥有的游戏，单次会话时长限制为一小时。

据The Verge称，微软已获得Grand Theft Auto VI的串流权，但目前尚不清楚这项功能是否仅会在Xbox主机上提供。Xbox战略总监马修·鲍尔在X上表示，公司不会在PC上串流Grand Theft Auto VI。这表明，该游戏可能无法通过通常支持Xbox Cloud Gaming的浏览器和应用程序运行。

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