Microsoft раскрыла стартовые цены на доступ к Xbox Cloud Gaming без подписки Xbox Game Pass. Как сообщает The Verge, пакет на 10 часов облачного стриминга игр будет стоить $3,99, а более широкий запуск модели оплаты по фактическому использованию запланирован на ноябрь 2026 года.

Пакеты облачного времени

Участники программы Xbox Insiders, у которых нет подписки Game Pass, уже могут покупать облачное время по стартовым ценам. Microsoft предлагает три пакета: 10 часов за $3,99, 25 часов за $7,99 и 50 часов за $11,99.

Это не ежемесячные пакеты: приобретенные часы будут оставаться доступными, пока пользователь их не использует. Все варианты предусматривают облачный гейминг без рекламы, более короткое время ожидания и более высокое качество трансляции.

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Бесплатный вариант и Grand Theft Auto VI

Microsoft также продолжает тестировать среди Xbox Insiders бесплатный вариант облачного гейминга с рекламой. Он позволяет транслировать только игры, которыми пользователь уже владеет, а продолжительность одной сессии ограничена одним часом.

По данным The Verge, Microsoft получила права на стриминг Grand Theft Auto VI, однако пока неясно, будет ли эта возможность доступна только на консолях Xbox. Директор по стратегии Xbox Мэттью Болл заявил в X, что компания не будет транслировать Grand Theft Auto VI на ПК. Это указывает на то, что игру, вероятно, нельзя будет запустить через браузеры и приложения, которые обычно поддерживают Xbox Cloud Gaming.

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