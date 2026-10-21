В Сан-Франциско, США, Walmart объявил о запуске Agent Gateway — сервиса, который позволяет одобренным ИИ-агентам искать товары в онлайн-каталоге ритейлера и совершать покупки от имени пользователей. Новый инструмент будет работать для Walmart и сети складских магазинов Sam’s Club, сообщает TechCrunch.

Подключение через MCP

Agent Gateway является сервером MCP, созданным для подключения одобренных агентов к платформе Walmart через протокол Model Context Protocol. Этот протокол, первоначально разработанный Anthropic, предоставляет ИИ-агентам доступ к внешним источникам данных, инструментам и рабочим процессам.

По данным Walmart, сервис должен позволить клиентам покупать привычные бренды или товары без прямой передачи агенту персональных данных или истории покупок. Президент и генеральный директор Walmart Джон Фернер заявил на Masters of Scale Summit в Сан-Франциско, что компания расширяет технологии для подготовки к распространению покупок с помощью ИИ-агентов. Ранее ритейлер объявил о партнерстве с Muse от Meta и интеграциях с ChatGPT, Gemini и другими приложениями.

Контроль расходов и подтверждение покупок

В следующем месяце Walmart планирует запустить Agent Profiles. Для каждого ИИ-агента пользователь сможет авторизовать отдельный профиль в своем аккаунте, чтобы отделять покупки агента от собственных. Клиенты смогут требовать подтверждения каждой операции или устанавливать для агента лимит расходов.

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Профиль будет создаваться при первом использовании конкретного агента для покупок через Agent Gateway. Пользователь должен авторизовать и привязать профиль к своему аккаунту Walmart, а затем настроить ограничения. Профиль можно удалить в любое время; подписка Walmart+ для использования функции не требуется.

Компания также вводит правила работы для ИИ-агентов. Они не смогут выполнять действия за пределами намерений покупателя, получать доступ к платежным данным или использовать информацию, не необходимую для конкретной задачи. Walmart отметил, что стандартная процедура возврата товаров будет действовать и в случае, если агент сработал не так, как ожидал пользователь. Агентов, которые не будут соблюдать условия, заблокируют на сайте Walmart.

Запуск происходит на фоне того, как Amazon начал блокировать ИИ-агентов, пытающихся совершать покупки для онлайн-клиентов. Аналогично действуют некоторые туристические и сервисные платформы бронирования.

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