W San Francisco w Stanach Zjednoczonych Walmart ogłosił uruchomienie Agent Gateway — usługi, która umożliwia zatwierdzonym agentom AI wyszukiwanie produktów w internetowym katalogu detalisty i dokonywanie zakupów w imieniu użytkowników. Nowe narzędzie będzie działać dla Walmartu oraz sieci sklepów magazynowych Sam’s Club, informuje TechCrunch.

Połączenie przez MCP

Agent Gateway jest serwerem MCP stworzonym w celu łączenia zatwierdzonych agentów z platformą Walmart za pośrednictwem protokołu Model Context Protocol. Protokół ten, pierwotnie opracowany przez Anthropic, daje agentom AI dostęp do zewnętrznych źródeł danych, narzędzi i procesów roboczych.

Według Walmartu usługa ma umożliwić klientom kupowanie znanych marek lub produktów bez bezpośredniego przekazywania agentowi danych osobowych albo historii zakupów. Prezes i dyrektor generalny Walmartu John Furner powiedział podczas Masters of Scale Summit w San Francisco, że firma rozszerza swoje technologie, przygotowując się na upowszechnienie zakupów z pomocą agentów AI. Wcześniej detalista ogłosił partnerstwo z Muse od Meta oraz integracje z ChatGPT, Gemini i innymi aplikacjami.

Kontrola wydatków i potwierdzanie zakupów

W przyszłym miesiącu Walmart planuje uruchomić Agent Profiles. Dla każdego agenta AI użytkownik będzie mógł autoryzować oddzielny profil na swoim koncie, aby oddzielać zakupy agenta od własnych. Klienci będą mogli wymagać potwierdzenia każdej transakcji lub ustawić dla agenta limit wydatków.

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Profil będzie tworzony przy pierwszym użyciu konkretnego agenta do zakupów przez Agent Gateway. Użytkownik musi autoryzować profil i połączyć go ze swoim kontem Walmart, a następnie skonfigurować ograniczenia. Profil można usunąć w dowolnym momencie; subskrypcja Walmart+ nie jest wymagana do korzystania z tej funkcji.

Firma wprowadza również zasady działania dla agentów AI. Nie będą oni mogli wykonywać działań wykraczających poza intencje kupującego, uzyskiwać dostępu do danych płatniczych ani wykorzystywać informacji, które nie są potrzebne do konkretnego zadania. Walmart zaznaczył, że standardowa procedura zwrotu towarów będzie obowiązywać również wtedy, gdy agent zadziała inaczej, niż oczekiwał użytkownik. Agenci, którzy nie będą przestrzegać warunków, zostaną zablokowani na stronie Walmartu.

Uruchomienie następuje w czasie, gdy Amazon zaczął blokować agentów AI próbujących dokonywać zakupów dla klientów online. Podobnie działają niektóre platformy rezerwacji podróży i usług.

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