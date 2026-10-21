Legora привлекла $550 млн при оценке $8,8 млрд — TechCrunch

Стартап в сфере юридического искусственного интеллекта Legora привлек $550 млн в рамках инвестиционного раунда Series E. Оценка компании составляет $8,8 млрд, сообщает TechCrunch.

Автоматизация юридической работы

Legora разрабатывает инструменты для автоматизации и поддержки рабочих процессов юридических специалистов. Компания работает в сегменте, где ИИ-решения переходят от формата ассистентов к сервисам, которые помогают выполнять профессиональные задачи.

По данным компании, ее годовой регулярный доход превысил $200 млн. В апреле Legora сообщала о привлечении дополнительных $50 млн в рамках раунда Series D объемом $550 млн. Тогда компанию оценивали в $5,6 млрд, а ее годовой регулярный доход достиг $100 млн.

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Инвесторы и расширение

Нынешний раунд возглавила Atreides Management. Среди других инвесторов — Baron Capital, Bessemer Venture Partners, General Catalyst и Menlo. Привлеченные средства Legora планирует направить на дальнейшее расширение деятельности в Северной Америке.

За месяц до этого конкурент Legora, компания Harvey, также объявила о привлечении $550 млн. Ее оценка тогда составляла $15,5 млрд, а в марте Harvey сообщала о годовом регулярном доходе более $200 млн.

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