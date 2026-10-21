Startup z branży sztucznej inteligencji dla sektora prawnego Legora pozyskał 550 mln dolarów w rundzie inwestycyjnej Series E. Wycena firmy wynosi 8,8 mld dolarów, informuje TechCrunch.

Automatyzacja pracy prawniczej

Legora tworzy narzędzia do automatyzacji i wspierania procesów pracy specjalistów z branży prawnej. Firma działa w segmencie, w którym rozwiązania AI przechodzą od formatu asystentów do usług pomagających realizować zadania zawodowe.

Według danych firmy jej roczne przychody powtarzalne przekroczyły 200 mln dolarów. W kwietniu Legora informowała o pozyskaniu dodatkowych 50 mln dolarów w ramach rundy Series D o wartości 550 mln dolarów. Wówczas firmę wyceniano na 5,6 mld dolarów, a jej roczne przychody powtarzalne osiągnęły 100 mln dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inwestorzy i ekspansja

Obecną rundę poprowadziła Atreides Management. Wśród pozostałych inwestorów są Baron Capital, Bessemer Venture Partners, General Catalyst i Menlo. Legora planuje przeznaczyć pozyskane środki na dalsze rozszerzanie działalności w Ameryce Północnej.

Miesiąc wcześniej konkurent Legory, firma Harvey, również ogłosił pozyskanie 550 mln dolarów. Jej wycena wynosiła wówczas 15,5 mld dolarów, a w marcu Harvey informował o rocznych przychodach powtarzalnych przekraczających 200 mln dolarów.

Czytaj nas na