Legora залучила $550 млн за оцінки $8,8 млрд — TechCrunch

Стартап у сфері юридичного штучного інтелекту Legora залучив $550 млн у межах інвестиційного раунду Series E. Оцінка компанії становить $8,8 млрд, повідомляє TechCrunch.

Автоматизація юридичної роботи

Legora розробляє інструменти для автоматизації та підтримки робочих процесів юридичних фахівців. Компанія працює в сегменті, де ШІ-рішення переходять від формату асистентів до сервісів, що допомагають виконувати професійні завдання.

За даними компанії, її річний регулярний дохід перевищив $200 млн. У квітні Legora повідомляла про залучення додаткових $50 млн у межах раунду Series D обсягом $550 млн. Тоді компанію оцінювали у $5,6 млрд, а її річний регулярний дохід сягнув $100 млн.

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Інвестори та розширення

Нинішній раунд очолила Atreides Management. Серед інших інвесторів — Baron Capital, Bessemer Venture Partners, General Catalyst і Menlo. Залучені кошти Legora планує спрямувати на подальше розширення діяльності у Північній Америці.

За місяць до цього конкурент Legora, компанія Harvey, також оголосила про залучення $550 млн. Її оцінка тоді становила $15,5 млрд, а в березні Harvey повідомляла про річний регулярний дохід понад $200 млн.

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