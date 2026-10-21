Legora以88亿美元估值融资5.5亿美元——TechCrunch

法律人工智能初创公司Legora在E轮融资中筹集了5.5亿美元。该公司估值为88亿美元，TechCrunch报道。

法律工作的自动化

Legora开发用于自动化和支持法律专业人士工作流程的工具。该公司所处的细分领域中，AI解决方案正从助手形式转向帮助完成专业任务的服务。

据该公司称，其年度经常性收入已超过2亿美元。4月，Legora曾表示，其在总额为5.5亿美元的D轮融资中额外筹集了5000万美元。当时，该公司估值为56亿美元，年度经常性收入达到1亿美元。

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投资者与扩张

本轮融资由Atreides Management领投。其他投资者包括Baron Capital、Bessemer Venture Partners、General Catalyst和Menlo。Legora计划将所筹资金用于进一步扩大其在北美的业务。

一个月前，Legora的竞争对手Harvey也宣布筹集了5.5亿美元。其当时估值为155亿美元，而Harvey在3月表示，其年度经常性收入超过2亿美元。

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