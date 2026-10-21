Microsoft ujawnił ceny początkowe dostępu do Xbox Cloud Gaming bez subskrypcji Xbox Game Pass. Jak informuje The Verge, pakiet 10 godzin strumieniowania gier w chmurze będzie kosztował 3,99 USD, a szersze wdrożenie modelu płatności za faktyczne użycie zaplanowano na listopad 2026 roku.

Pakiety czasu w chmurze

Uczestnicy programu Xbox Insiders, którzy nie mają subskrypcji Game Pass, mogą już kupować czas w chmurze w cenach początkowych. Microsoft oferuje trzy pakiety: 10 godzin za 3,99 USD, 25 godzin za 7,99 USD oraz 50 godzin za 11,99 USD.

Nie są to pakiety miesięczne: zakupione godziny będą dostępne, dopóki użytkownik ich nie wykorzysta. Wszystkie warianty obejmują granie w chmurze bez reklam, krótszy czas oczekiwania i wyższą jakość transmisji.

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Bezpłatna opcja i Grand Theft Auto VI

Microsoft kontynuuje również testy wśród Xbox Insiders bezpłatnej opcji grania w chmurze z reklamami. Umożliwia ona strumieniowanie wyłącznie gier, które użytkownik już posiada, a czas pojedynczej sesji jest ograniczony do jednej godziny.

Według The Verge Microsoft uzyskał prawa do strumieniowania Grand Theft Auto VI, jednak nadal nie jest jasne, czy ta możliwość będzie dostępna wyłącznie na konsolach Xbox. Dyrektor ds. strategii Xbox Matthew Ball oświadczył w serwisie X, że firma nie będzie strumieniować Grand Theft Auto VI na PC. Wskazuje to, że gry prawdopodobnie nie będzie można uruchomić przez przeglądarki i aplikacje, które zwykle obsługują Xbox Cloud Gaming.

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