Amerykański koncern General Motors ogłosił w Nowym Jorku w USA aktualizację usługi samochodów połączonych OnStar. Firma doda do niej osobistego asystenta AI OnStar AI Assistant, który w najbliższych miesiącach zadebiutuje w elektrycznym Cadillacu Lyriq roku modelowego 2027. Później usługa ma zostać rozszerzona także na inne samochody GM, informuje TechCrunch.

Nowa aplikacja w 2027 roku

GM zamierza także uruchomić nową aplikację mobilną OnStar w 2027 roku. Będzie ona uzupełniać oprogramowanie samochodu i synchronizować się z nim. Nowa aplikacja zastąpi OnStar Guardian, zaprezentowany w 2020 roku, a także odrębne aplikacje marek Buick, Cadillac, Chevrolet i GMC.

OnStar działa jako usługa bezpieczeństwa i pomocy drogowej od 30 lat. W GM obecne zmiany nazwano przejściem od tradycyjnego call center do platformy połączonej inteligencji, która będzie mogła interpretować dane i zapewniać właścicielom predykcyjne oraz proaktywne wsparcie.

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Kamery i sterowanie głosowe

Asystent ma zapewnić kierowcom i pasażerom interaktywne oraz spersonalizowane możliwości. W szczególności kamery podłączone do oprogramowania samochodu będą mogły wyświetlać obraz na żywo, a także rejestrować wypadki i zdarzenia związane z bezpieczeństwem.

Użytkownicy będą mogli ustawić automatyczne włączanie kamer, jeśli samochód wykryje potencjalnie niebezpieczną sytuację, na przykład agresywny sygnał dźwiękowy. Następnie nagranie będzie można przesłać do aplikacji OnStar. Głosem będzie można również sterować wybranymi funkcjami samochodu, w tym systemem klimatyzacji, oraz zadawać pytania dotyczące jego funkcji.

Ustawienia prywatności

Aktualizacja następuje po krytyce i karach dotyczących przekazywania przez GM danych stronom trzecim. Firma oświadczyła, że klienci sami będą decydować, którymi danymi chcą się dzielić. Nagrania będą ograniczone czasowo i szyfrowane, a OnStar, według GM, nie będzie mieć dostępu do nagrań Connected Camera.

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