Американская General Motors объявила в Нью-Йорке, США, об обновлении сервиса подключенных автомобилей OnStar. Компания добавит в него персонального ИИ-помощника OnStar AI Assistant, который в ближайшие месяцы дебютирует в электрическом Cadillac Lyriq 2027 модельного года. Позднее сервис планируют распространить и на другие автомобили GM, сообщает TechCrunch.

Новое приложение в 2027 году

GM также намерена запустить новое мобильное приложение OnStar в 2027 году. Оно будет дополнять программное обеспечение автомобиля и синхронизироваться с ним. Новое приложение заменит OnStar Guardian, представленное в 2020 году, а также отдельные приложения брендов Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC.

OnStar работает как сервис безопасности и помощи на дороге уже 30 лет. В GM назвали нынешние изменения переходом от традиционного кол-центра к платформе подключенного интеллекта, которая сможет интерпретировать данные и предоставлять владельцам прогнозную и проактивную поддержку.

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Камеры и голосовое управление

Помощник должен обеспечить водителям и пассажирам интерактивные и персонализированные возможности. В частности, подключенные к программному обеспечению автомобиля камеры смогут показывать изображение в реальном времени, а также записывать аварии и события, связанные с безопасностью.

Пользователи смогут настроить автоматическое включение камер, если автомобиль обнаружит потенциально опасную ситуацию — например, агрессивный звуковой сигнал. После этого запись можно будет загрузить в приложение OnStar. Голосом также можно будет управлять отдельными функциями автомобиля, в частности климатической системой, и задавать вопросы о его функциях.

Настройки конфиденциальности

Обновление происходит после критики и штрафов в связи с передачей GM данных третьим сторонам. Компания заявила, что клиенты будут самостоятельно решать, какими данными делиться. Записи будут иметь временные ограничения и шифроваться, а OnStar, по данным GM, не будет иметь доступа к записям Connected Camera.

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