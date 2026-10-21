GM запустить ШІ-помічника OnStar у Cadillac Lyriq 2027 року — TechCrunch

Американська General Motors оголосила в Нью-Йорку, США, про оновлення сервісу підключених автомобілів OnStar. Компанія додасть до нього персонального ШІ-помічника OnStar AI Assistant, який у найближчі місяці дебютує в електричному Cadillac Lyriq 2027 модельного року. Згодом сервіс планують поширити й на інші автомобілі GM, повідомляє TechCrunch.

Новий застосунок у 2027 році

GM також має намір запустити новий мобільний застосунок OnStar у 2027 році. Він доповнюватиме програмне забезпечення автомобіля та синхронізуватиметься з ним. Новий застосунок замінить OnStar Guardian, представлений 2020 року, а також окремі застосунки брендів Buick, Cadillac, Chevrolet і GMC.

OnStar працює як сервіс безпеки та допомоги на дорозі вже 30 років. У GM назвали нинішні зміни переходом від традиційного кол-центру до платформи підключеного інтелекту, яка зможе інтерпретувати дані та надавати власникам прогнозовану й проактивну підтримку.

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Камери та голосове керування

Помічник має забезпечити водіям і пасажирам інтерактивні та персоналізовані можливості. Зокрема, підключені до програмного забезпечення камери автомобіля зможуть показувати зображення наживо, а також записувати аварії та події, пов’язані з безпекою.

Користувачі зможуть налаштувати автоматичне ввімкнення камер, якщо автомобіль виявить можливу небезпечну ситуацію — наприклад, агресивний звуковий сигнал. Після цього запис можна буде завантажити до застосунку OnStar. Голосом також можна буде керувати окремими функціями автомобіля, зокрема кліматичною системою, та ставити запитання про його функції.

Налаштування приватності

Оновлення відбувається після критики та штрафів щодо передавання GM даних третім сторонам. Компанія заявила, що клієнти самостійно вирішуватимуть, якими даними ділитися. Записи матимуть часові обмеження та шифруватимуться, а OnStar, за даними GM, не матиме доступу до записів Connected Camera.

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