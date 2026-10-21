美国通用汽车公司在美国纽约宣布更新其联网汽车服务OnStar。该公司将加入个人AI助手OnStar AI Assistant，该助手将在未来几个月内于2027款纯电动凯迪拉克Lyriq上首次亮相。此后，该服务还计划推广至其他GM汽车，TechCrunch报道。

2027年推出新应用

GM还计划于2027年推出新的OnStar移动应用。该应用将补充汽车的软件，并与其同步。新应用将取代2020年推出的OnStar Guardian，以及别克、凯迪拉克、雪佛兰和GMC品牌各自独立的应用。

OnStar作为安全和道路救援服务已运营30年。GM称，目前的变化是从传统呼叫中心转向联网智能平台，该平台将能够解读数据，并为车主提供预测性和主动性支持。

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摄像头与语音控制

该助手将为驾驶员和乘客提供互动且个性化的功能。尤其是，与汽车软件连接的摄像头将能够显示实时画面，并记录事故和与安全相关的事件。

如果汽车检测到潜在危险情况，例如具有攻击性的鸣笛声，用户将能够设置摄像头自动开启。随后，录制内容可上传至OnStar应用。用户还可通过语音控制汽车的部分功能，包括空调系统，并询问有关其功能的问题。

隐私设置

此次更新发生在GM因向第三方传输数据而受到批评和罚款之后。该公司表示，客户将自行决定分享哪些数据。录制内容将设有时间限制并进行加密，而据GM称，OnStar将无法访问Connected Camera的录制内容。

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