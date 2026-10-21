Xbox wprowadzi cztery dni pracy w biurze w pobliżu Redmond — The Verge

Od 1 lutego 2027 roku Xbox będzie wymagać od pracowników w regionie Puget Sound w USA, którzy mieszkają w promieniu dojazdu 50 mil od biura Studio D, pracy w biurze co najmniej cztery dni w tygodniu. Zasada będzie dotyczyć pracowników mieszkających w pobliżu korporacyjnego kampusu Microsoftu w Redmond w stanie Waszyngton.

Nowe wymagania dla pracowników Xbox

Jak informuje The Verge, zmiana została opisana w wewnętrznym memorandum dyrektorki Xbox ds. personelu, Jacindy Chee Chislum Pearson. Wyjaśniła ona tę decyzję potrzebą stworzenia większej liczby możliwości współpracy po otrzymaniu opinii od pracowników Xbox.

Według Pearson tysiące pracowników Xbox mieszka w odległości, z której mogą regularnie dojeżdżać do Redmond. Praca w biurze, jak zaznaczyła, powinna ułatwić przeglądanie pracy, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji bez konieczności planowania dodatkowych spotkań.

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Wnioski o wyjątki trzeba będzie złożyć ponownie

Wymóg czterech dni nie będzie dotyczył wszystkich studiów Xbox: z memorandum wynika, że zachowane zostaną ich obecne praktyki biurowe. Pracownicy, którzy wcześniej mieli wyjątki od zasad powrotu do biura dla określonych stanowisk, będą musieli ponownie złożyć wnioski o takie wyjątki.

W ubiegłym roku Microsoft poprosił pracowników o pracę w biurze trzy dni w tygodniu. Pearson podkreśliła również, że dojazd do biura powinien być uzasadniony współpracą, a nie spędzaniem całego dnia na rozmowach w Teams z innego budynku.

Zmiany ogłoszono dzień po doniesieniach, że Microsoft może zapowiedzieć nowe zwolnienia w Xbox w październiku i listopadzie 2026 roku, a także w styczniu 2027 roku. W lipcu firma poinformowała o zamiarze redukcji około 20% miejsc pracy w Xbox do końca roku finansowego pod koniec czerwca 2027 roku.

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