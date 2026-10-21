Xbox введет четыре офисных дня рядом с Редмондом — The Verge

С 1 февраля 2027 года Xbox потребует от сотрудников в регионе Пьюджет-Саунд в США, которые живут в пределах 50 миль пути до офиса Studio D, работать в офисе не менее четырех дней в неделю. Правило будет распространяться на сотрудников, проживающих неподалеку от корпоративного кампуса Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон.

Новые требования для сотрудников Xbox

Как сообщает The Verge, об изменении говорится во внутреннем меморандуме руководительницы Xbox по вопросам персонала Джасинды Чи Числум Пирсон. Она объяснила решение необходимостью создать больше возможностей для совместной работы после получения отзывов от сотрудников Xbox.

По словам Пирсон, тысячи сотрудников Xbox живут на расстоянии, с которого могут регулярно приезжать в Редмонд. Работа в офисе, отметила она, должна упростить обзор работы, решение проблем и принятие решений без необходимости планировать дополнительные встречи.

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Исключения придется подавать повторно

Требование о четырех днях не будет распространяться на все студии Xbox: из меморандума следует, что для них сохранятся действующие офисные практики. Сотрудники, которые ранее имели исключения из правил возвращения в офис для определенных должностей, должны будут повторно подать запросы на такие исключения.

В прошлом году Microsoft попросила сотрудников работать в офисе три дня в неделю. Пирсон также подчеркнула, что поездка в офис должна быть оправдана совместной работой, а не проведением всего дня в звонках Teams из другого здания.

Изменения объявили на следующий день после сообщений о том, что Microsoft может анонсировать новые сокращения в Xbox в октябре и ноябре 2026 года, а также в январе 2027 года. В июле компания заявила о намерении сократить примерно 20% рабочих мест Xbox до завершения финансового года в конце июня 2027 года.

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