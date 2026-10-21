Xbox запровадить чотири офісні дні поблизу Редмонда — The Verge

Xbox із 1 лютого 2027 року вимагатиме від працівників у регіоні П’юджет-Саунд у США, які живуть у межах 50 миль доїзду від офісу Studio D, працювати в офісі щонайменше чотири дні на тиждень. Правило стосуватиметься співробітників, які мешкають неподалік корпоративного кампусу Microsoft у Редмонді, штат Вашингтон.

Нові вимоги для працівників Xbox

Як повідомляє The Verge, про зміну йдеться у внутрішньому меморандумі керівниці Xbox з питань персоналу Джасінди Чізлум Пірсон. Вона пояснила рішення потребою створити більше можливостей для спільної роботи після отримання відгуків від працівників Xbox.

За словами Пірсон, тисячі співробітників Xbox живуть на відстані, з якої можуть регулярно приїжджати до Редмонда. Робота в офісі, зазначила вона, має спростити перегляд роботи, розв’язання проблем та ухвалення рішень без потреби планувати додаткові зустрічі.

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Винятки доведеться подати повторно

Вимога щодо чотирьох днів не поширюватиметься на всі студії Xbox: з меморандуму випливає, що для них збережуться чинні офісні практики. Працівники, які раніше мали винятки з правил повернення до офісу для певних посад, повинні будуть повторно подати запити на такі винятки.

Минулого року Microsoft попросила працівників працювати в офісі три дні на тиждень. Пірсон також наголосила, що поїздка до офісу має бути виправдана спільною роботою, а не проведенням усього дня в дзвінках Teams з іншої будівлі.

Зміни оголосили наступного дня після повідомлення, що Microsoft може анонсувати нові скорочення в Xbox у жовтні та листопаді 2026 року, а також у січні 2027 року. У липні компанія заявила про намір скоротити приблизно 20% робочих місць Xbox до завершення фінансового року наприкінці червня 2027 року.

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