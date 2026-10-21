The Verge：Xbox将在雷德蒙德附近推行每周四天到岗制度

自2027年2月1日起，Xbox将要求美国普吉特海湾地区居住在距离Studio D办公室50英里通勤范围内的员工每周至少四天到办公室工作。该规定将适用于居住在华盛顿州雷德蒙德微软企业园区附近的员工。

对Xbox员工的新要求

据The Verge报道，这一变化已在Xbox首席人力官Jacinda Chee Chislum Pearson的一份内部备忘录中说明。她解释称，在收到Xbox员工反馈后，作出这一决定是为了创造更多协作机会。

Pearson表示，数千名Xbox员工居住在可以定期前往雷德蒙德的距离内。她指出，在办公室工作应能让审查工作、解决问题和作出决策变得更容易，无需安排额外会议。

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例外申请必须重新提交

每周四天的要求不会适用于所有Xbox工作室：备忘录显示，这些工作室将保留现有的办公室惯例。此前针对特定职位获得返岗办公规则例外的员工，必须重新提交此类例外申请。

去年，微软要求员工每周三天到办公室工作。Pearson还强调，前往办公室应当是为了协作，而不是在另一栋楼里整天进行Teams通话。

这些变化在有报道称微软可能于2026年10月和11月以及2027年1月宣布Xbox新一轮裁员的次日公布。今年7月，该公司表示，计划在截至2027年6月底的财年结束前削减约20%的Xbox岗位。

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