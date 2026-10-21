У понад 50 містах США протестували проти розвитку ШІ — France 24

У Сполучених Штатах 20 жовтня у понад 50 містах відбулися протести проти розвитку штучного інтелекту. Учасники акцій закликали запровадити мораторій на подальшу розробку ШІ.

Побоювання щодо робочих місць

За даними France 24, вимогу мораторію поділяє значна частина американців.

Нещодавнє дослідження, на яке посилається телеканал, показало, що 71% американців вважають: штучний інтелект призведе до втрати робочих місць.

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France 24 пов’язує ці побоювання із швидким розвитком технологій штучного інтелекту та невизначеністю щодо їхніх наслідків.

Інвестиції в Силіконовій долині

Водночас у Силіконовій долині фіксують рекордні інвестиції у сферу штучного інтелекту. За оцінкою France 24, масштабне фінансування галузі стикається із суспільними страхами та невизначеністю.

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