20 октября в более чем 50 городах Соединенных Штатов прошли протесты против развития искусственного интеллекта. Участники акций призвали ввести мораторий на дальнейшую разработку ИИ.

Опасения по поводу рабочих мест

По данным France 24, требование о моратории разделяет значительная часть американцев.

Недавнее исследование, на которое ссылается телеканал, показало, что 71% американцев считают: искусственный интеллект приведет к потере рабочих мест.

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France 24 связывает эти опасения с быстрым развитием технологий искусственного интеллекта и неопределенностью относительно их последствий.

Инвестиции в Кремниевой долине

В то же время в Кремниевой долине фиксируют рекордные инвестиции в сферу искусственного интеллекта. По оценке France 24, масштабное финансирование отрасли сталкивается с общественными страхами и неопределенностью.

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