Naukowcy ustalili, że niemiecki reaktor jądrowy B8 w Haigerloch w Niemczech był daleki od samopodtrzymującej się reakcji łańcuchowej pod koniec II wojny światowej. Model matematyczny stworzony na podstawie dokumentów archiwalnych i analizy dwóch ocalałych kostek uranu wykazał niedobór zarówno uranu, jak i ciężkiej wody, podaje Live Science.

Brakowało uranu i ciężkiej wody

Reaktor B8 składał się z pięciu koncentrycznych kręgów kostek uranu, zawieszonych na łańcuchach w zbiorniku z ciężką wodą. W centrum instalacji planowano umieścić radowo-berylowe źródło neutronów, aby zainicjować łańcuchową reakcję rozszczepienia jądrowego.

W reaktorze znajdowały się 664 kostki naturalnego uranu o masie około 2,32 kilograma każda — łącznie około 1540 kilogramów. Według autorów badania do samopodtrzymującej się reakcji potrzebnych było co najmniej 1200 kostek. Łączny zapas kostek uranu rozdzielonych między grupy eksperymentalne w wojennych Niemczech wynosił około 1100 sztuk.

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B8 zawierał także około 1400 litrów ciężkiej wody, choć do ciągłej reakcji łańcuchowej potrzebowano ponad 3000 litrów. Ciężka woda zawiera izotop wodoru, deuter, i może spowalniać neutrony, co sprzyja rozszczepieniu jąder uranu.

Weryfikacja twierdzenia Heisenberga

Niemiecki fizyk Werner Heisenberg, który kierował rozwojem reaktora, pisał w 1947 roku, że instalacja była niemal gotowa i potrzebowała jedynie stosunkowo niewielkiej dodatkowej ilości uranu. Pierwszy autor badania Patrick Park, doktorant Uniwersytetu Princeton, doszedł do wniosku, że szacunek ten różnił się od rzeczywistych potrzeb mniej więcej dwukrotnie.

Autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie PNAS Nexus ocenili również możliwość zbudowania w Niemczech reaktora z moderatorem grafitowym, podobnego do instalacji w Chicago podczas amerykańskiego programu atomowego. Według ich wniosków było to niemożliwe ze względu na wysoką zawartość boru w węglu dostępnym do produkcji grafitu: bor pochłania neutrony. Ciężką wodę dla B8 produkował jedyny zakład w okupowanej przez Niemcy Norwegii, jednak jego moce nie wystarczyłyby do zapewnienia reaktorowi wymaganej ilości.

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