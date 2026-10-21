Исследователи установили, что немецкий ядерный реактор B8 в Хайгерлохе, Германия, был далек от самоподдерживающейся цепной реакции в конце Второй мировой войны. Математическая модель, созданная на основе архивных документов и анализа двух сохранившихся урановых кубов, показала нехватку и урана, и тяжелой воды, сообщает Live Science.

Урана и тяжелой воды не хватало

Реактор B8 состоял из пяти концентрических кругов урановых кубов, подвешенных на цепях в резервуаре с тяжелой водой. В центре установки планировали разместить радий-бериллиевый источник нейтронов, чтобы инициировать цепную реакцию деления ядер.

В реакторе было 664 куба природного урана массой примерно 2,32 килограмма каждый — всего около 1540 килограммов. По оценкам авторов исследования, для самоподдерживающейся реакции требовалось не менее 1200 кубов. Общий запас урановых кубов, распределенных между экспериментальными группами в военной Германии, составлял около 1100 единиц.

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Также B8 содержал примерно 1400 литров тяжелой воды, хотя для непрерывной цепной реакции требовалось более 3000 литров. Тяжелая вода содержит изотоп водорода дейтерий и может замедлять нейтроны, что способствует делению ядер урана.

Проверка заявления Гейзенберга

Немецкий физик Вернер Гейзенберг, который руководил разработкой реактора, в 1947 году писал, что установка была почти готова и нуждалась лишь в относительно небольшом дополнительном количестве урана. Первый автор исследования Патрик Парк, докторант Принстонского университета, пришел к выводу, что эта оценка отличалась от реальных потребностей примерно в два раза.

Авторы работы, опубликованной в журнале PNAS Nexus, также оценили возможность создания в Германии реактора с графитовым замедлителем, подобного установке в Чикаго во время американской атомной программы. По их выводам, это было невозможно из-за высокого содержания бора в угле, доступном для производства графита: бор поглощает нейтроны. Тяжелую воду для B8 производил единственный завод в оккупированной Германией Норвегии, однако его мощностей не хватило бы для обеспечения реактора необходимым объемом.

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