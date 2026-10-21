Firma badawcza Gartner prognozuje, że właściciele centrów danych będą musieli do końca 2030 roku uzyskać łącznie 8,5 bln dolarów przychodów, aby uzasadnić planowane inwestycje w infrastrukturę sztucznej inteligencji. Jednocześnie do tych centrów danych może trafić nie więcej niż 3,6 bln dolarów z przychodów korporacyjnych i konsumenckich związanych z AI, według szacunków firmy. Tym samym luka wyniesie 4,9 bln dolarów, informuje Fortune.

Wydatki wyprzedzają przychody

Według wyliczeń Gartnera globalne nakłady inwestycyjne na AI w latach 2025–2030 sięgną 7,5 bln dolarów. W 2026 roku dostawcy AI mają wydać na odpowiednią infrastrukturę niemal 1 bln dolarów, a w latach 2027–2030 kolejne 6 bln dolarów. Roczna wartość takich nakładów inwestycyjnych może do 2030 roku zbliżyć się do 2 bln dolarów, co stanowi ponad 1% światowego PKB.

Gartner szacuje łączne przychody z oprogramowania, usług i produktów konsumenckich opartych na AI do 2030 roku na 4,4 bln dolarów. Jednocześnie tylko do 30% tej kwoty, według szacunków firmy, zostanie przeznaczone na pokrycie podstawowych inwestycji kapitałowych w centra danych i chipy obliczeniowe. Pozostałe wpływy przypadną firmom sprzedającym aplikacje, modele i inne usługi zbudowane na tej infrastrukturze.

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Ryzyko odpisów aktywów

Gartner ostrzega, że przy utrzymaniu obecnego tempa wydatków do końca 2030 roku ponad 3,5 bln dolarów inwestycji w infrastrukturę AI może być zagrożone utratą wartości i odpisami. Do 2032 roku ryzyko to może przekroczyć 4 bln dolarów. Szacunek zapotrzebowania na 8,5 bln dolarów uwzględnia ogłoszone nakłady inwestycyjne, koszty finansowania oraz docelową stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału na poziomie 12%. Firma nie oczekuje osiągnięcia tego poziomu wcześniej niż pod koniec 2032 roku.

Zdaniem Gartnera duże firmy chmurowe, w tym Amazon, Microsoft i Alphabet, mają zdywersyfikowaną działalność oraz istniejące przepływy pieniężne, które mogą wspierać ich inwestycje. Mniejsi wyspecjalizowani dostawcy chmury, czyli neochmury, są bardziej narażeni: firma prognozuje, że do 2030 roku ponad 80% takich dostawców zaprzestanie niezależnej działalności z powodu presji kosztowej i braku wyróżniającego się modelu biznesowego.

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