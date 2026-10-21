Исследовательская компания Gartner прогнозирует, что владельцам дата-центров к концу 2030 года потребуется получить в совокупности $8,5 трлн дохода, чтобы оправдать запланированные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта. В то же время в эти дата-центры из корпоративных и потребительских доходов от ИИ, по оценке компании, может поступить не более $3,6 трлн. Таким образом, разрыв составит $4,9 трлн, сообщает Fortune.

Расходы опережают поступления

По расчетам Gartner, глобальные капитальные расходы на ИИ в 2025–2030 годах достигнут $7,5 трлн. В 2026 году поставщики ИИ, как ожидается, потратят на соответствующую инфраструктуру почти $1 трлн, а в 2027–2030 годах — еще $6 трлн. Годовой объем таких капитальных расходов к 2030 году может приблизиться к $2 трлн, что составляет более 1% мирового ВВП.

Общий доход от программного обеспечения, сервисов и потребительских продуктов на основе ИИ к 2030 году Gartner оценивает в $4,4 трлн. При этом лишь до 30% этой суммы, по оценке компании, будет направлено на покрытие базовых капитальных вложений в дата-центры и вычислительные чипы. Остальные поступления придутся на компании, продающие приложения, модели и другие сервисы, построенные на этой инфраструктуре.

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Риск списания активов

Gartner предупреждает, что при сохранении нынешних темпов расходов к концу 2030 года более $3,5 трлн инвестиций в ИИ-инфраструктуру могут оказаться под риском обесценения и списания. К 2032 году такой риск может превысить $4 трлн. Оценка потребности в $8,5 трлн учитывает объявленные капитальные расходы, затраты на финансирование и целевую доходность инвестированного капитала на уровне 12%. Компания не ожидает достижения этого уровня раньше конца 2032 года.

По мнению Gartner, крупные облачные компании, в частности Amazon, Microsoft и Alphabet, имеют диверсифицированный бизнес и существующие денежные потоки, которые могут поддержать их инвестиции. В то же время меньшие специализированные облачные провайдеры, или необлака, более уязвимы: компания прогнозирует, что к 2030 году более 80% таких поставщиков прекратят независимую деятельность из-за давления расходов и отсутствия отличительной бизнес-модели.

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