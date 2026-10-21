Gartner прогнозує розрив у $4,9 трлн для окупності ШІ-інвестицій до 2030 року — Fortune

Дослідницька компанія Gartner прогнозує, що власникам дата-центрів до кінця 2030 року потрібно буде отримати сукупно $8,5 трлн доходу, аби виправдати заплановані інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту. Водночас із корпоративних і споживчих доходів від ШІ до цих дата-центрів, за оцінкою компанії, може надійти не більш як $3,6 трлн. Таким чином, розрив становитиме $4,9 трлн, повідомляє Fortune.

Витрати випереджають надходження

За розрахунками Gartner, глобальні капітальні витрати на ШІ у 2025–2030 роках сягнуть $7,5 трлн. У 2026 році постачальники ШІ, як очікується, витратять на відповідну інфраструктуру майже $1 трлн, а в 2027–2030 роках — ще $6 трлн. Річний обсяг таких капітальних витрат до 2030 року може наблизитися до $2 трлн, що становить понад 1% світового ВВП.

Загальний дохід від програмного забезпечення, сервісів і споживчих продуктів на основі ШІ до 2030 року Gartner оцінює у $4,4 трлн. Водночас лише до 30% цієї суми, за оцінкою компанії, буде зараховано на покриття базових капітальних вкладень у дата-центри та обчислювальні чипи. Решта надходжень припадатиме на компанії, що продають застосунки, моделі та інші сервіси, побудовані на цій інфраструктурі.

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Ризик списання активів

Gartner попереджає, що за збереження нинішніх темпів витрат до кінця 2030 року понад $3,5 трлн інвестицій у ШІ-інфраструктуру можуть опинитися під ризиком знецінення та списання. До 2032 року такий ризик може перевищити $4 трлн. Оцінка потреби у $8,5 трлн враховує оголошені капітальні витрати, витрати на фінансування та цільову дохідність інвестованого капіталу на рівні 12%. Компанія не очікує досягнення цього рівня не раніше кінця 2032 року.

На думку Gartner, великі хмарні компанії, зокрема Amazon, Microsoft і Alphabet, мають диверсифікований бізнес та наявні грошові потоки, які можуть підтримати їхні інвестиції. Натомість менші спеціалізовані хмарні провайдери, або неохмари, є більш уразливими: компанія прогнозує, що до 2030 року понад 80% таких постачальників припинять незалежну діяльність через тиск витрат і відсутність відмінної бізнес-моделі.

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