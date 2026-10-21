研究公司Gartner预测，到2030年底，数据中心所有者需要累计获得8.5万亿美元收入，才能证明其计划中的人工智能基础设施投资合理。与此同时，据该公司估计，来自企业和消费者AI收入、能够流入这些数据中心的资金可能不超过3.6万亿美元。因此，缺口将达到4.9万亿美元，《财富》报道。

支出超过收入

根据Gartner的计算，2025年至2030年全球AI资本支出将达到7.5万亿美元。预计2026年，AI供应商将在相关基础设施上支出近1万亿美元，2027年至2030年还将支出6万亿美元。到2030年，此类年度资本支出可能接近2万亿美元，占全球GDP的1%以上。

Gartner估计，到2030年，基于AI的软件、服务和消费产品的总收入将达到4.4万亿美元。不过，据该公司估计，其中只有最多30%将用于覆盖数据中心和计算芯片的基础资本投资。其余收入将归于销售基于该基础设施构建的应用程序、模型及其他服务的公司。

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资产减值和核销风险

Gartner警告称，如果维持当前支出速度，到2030年底，超过3.5万亿美元的AI基础设施投资可能面临减值和核销风险。到2032年，这一风险可能超过4万亿美元。对8.5万亿美元需求的估算考虑了已宣布的资本支出、融资成本以及12%的目标投入资本回报率。该公司预计最早也要到2032年底才能达到这一水平。

Gartner认为，包括亚马逊、微软和Alphabet在内的大型云计算公司拥有多元化业务及现有现金流，能够支持其投资。相比之下，规模较小的专业云服务提供商，即新云公司，更为脆弱：该公司预测，到2030年，超过80%的此类提供商将因成本压力和缺乏差异化商业模式而停止独立运营。

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