Xpeng Aeroht przekazała ZEA pierwszy aparat latający X3-F — ECNS
Z linii produkcyjnej zakładu Xpeng Aeroht w Guangzhou zjechał pierwszy aparat latający Land Aircraft Carrier X3-F, przeznaczony dla pilotażowej strefy lotów na małych wysokościach w ZEA. Ceremonia odbyła się 20 października.
Przekazanie aparatu testowego
Testowy X3-F odebrał władca emiratu Ras al-Chajma i członek Federalnej Rady Najwyższej ZEA, szejk Saud bin Sakr Al-Kasimi. Odwiedził on zakład wraz z delegacją. Przekazanie stało się krokiem w praktycznej realizacji współpracy między stronami, informuje ECNS.
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Delegacja zapoznała się z procesem produkcyjnym — od wytwarzania nadwozia z włókna węglowego po końcowy montaż. Xpeng Aeroht nazywa tę linię pierwszą na świecie linią masowej produkcji latających samochodów.
Testy w ZEA
Według firmy aparaty testowe będą przechodzić próby w trybie „piaskownicy” pod nadzorem władz lotnictwa cywilnego ZEA. Xpeng Aeroht jako kolejny etap wskazała prace nad certyfikacją produktu, trasami między emiratami oraz systemami operacyjnymi dla osobistych lotów na małych wysokościach.