Xpeng Aeroht передала ОАЕ перший літальний апарат X3-F — ECNS

На заводі Xpeng Aeroht у Гуанчжоу з виробничої лінії зійшов перший літальний апарат Land Aircraft Carrier X3-F, призначений для пілотної зони низьковисотних польотів в ОАЕ. Церемонія відбулася 20 жовтня.

Передача тестового апарата

Тестовий X3-F отримав правитель емірату Рас-ель-Хайма та член Федеральної верховної ради ОАЕ шейх Сауд бін Сакр Аль-Касімі. Він відвідав підприємство разом із делегацією. Передача стала кроком у практичній реалізації співпраці між сторонами, повідомляє ECNS.

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Делегація оглянула виробничий процес — від виготовлення корпусу з вуглецевого волокна до фінального складання. У Xpeng Aeroht називають цю лінію першою у світі лінією масового виробництва літальних автомобілів.

Випробування в ОАЕ

За даними компанії, тестові апарати проходитимуть випробування в режимі «пісочниці» під наглядом органів цивільної авіації ОАЕ. Наступним етапом Xpeng Aeroht назвала роботу над сертифікацією продукту, маршрутами між еміратами та операційними системами для персональних низьковисотних польотів.

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