OpenAI відкриє доступ до моделей і Codex через Google Cloud — Channel NewsAsia

OpenAI найближчими тижнями зробить свої передові моделі штучного інтелекту та агента для програмування Codex доступними через Google Cloud. Як повідомляє Channel NewsAsia, про це компанії заявили в середу.

Моделі у Model Garden

Нові моделі OpenAI, зокрема GPT-6 Astra, мають з’явитися в каталозі Model Garden від Google Cloud. Клієнти зможуть купувати їх через Google Cloud Marketplace та використовувати для цього чинні зобов’язання щодо витрат на хмарні сервіси.

Партнерство також дасть компаніям із регульованих галузей доступ до моделей OpenAI через засоби контролю доступу, інструменти управління даними та інфраструктуру Google Cloud. Це дасть змогу створювати так звані агентні ШІ-робочі процеси.

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Розширення дистрибуції

Google стала ще одним великим постачальником хмарних обчислень, який пропонуватиме моделі OpenAI своїм клієнтам. Це стало можливим після завершення у квітні ексклюзивної угоди OpenAI з Microsoft щодо дистрибуції. Відтоді OpenAI також розширила дистрибуцію через Amazon Web Services.

Google та OpenAI конкурують у сфері основних ШІ-продуктів і пошуку, водночас співпрацюючи у хмарних обчисленнях. Минулого року Google уклала з OpenAI хмарну угоду, щоб надати компанії додаткові обчислювальні потужності. Додавання моделей OpenAI відповідає стратегії Google Cloud пропонувати клієнтам сторонні моделі поряд із власними рішеннями.

За даними Reuters, хмарні провайдери зазвичай отримують частку від продажів через свої платформи. Це відповідає ширшій тенденції, за якої великі хмарні компанії стають головними комерційними каналами для розробників передових ШІ-моделей.

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