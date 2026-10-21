OpenAI в ближайшие недели сделает свои передовые модели искусственного интеллекта и агента для программирования Codex доступными через Google Cloud. Как сообщает Channel NewsAsia, компании заявили об этом в среду.

Модели в Model Garden

Новые модели OpenAI, в частности GPT-6 Astra, должны появиться в каталоге Model Garden от Google Cloud. Клиенты смогут приобретать их через Google Cloud Marketplace и использовать для этого действующие обязательства по расходам на облачные сервисы.

Партнерство также предоставит компаниям из регулируемых отраслей доступ к моделям OpenAI через средства контроля доступа, инструменты управления данными и инфраструктуру Google Cloud. Это позволит создавать так называемые агентные ИИ-рабочие процессы.

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Расширение дистрибуции

Google стала еще одним крупным поставщиком облачных вычислений, который будет предлагать модели OpenAI своим клиентам. Это стало возможным после завершения в апреле эксклюзивного соглашения OpenAI с Microsoft о дистрибуции. С тех пор OpenAI также расширила дистрибуцию через Amazon Web Services.

Google и OpenAI конкурируют в сфере основных ИИ-продуктов и поиска, одновременно сотрудничая в области облачных вычислений. В прошлом году Google заключила с OpenAI облачное соглашение, чтобы предоставить компании дополнительные вычислительные мощности. Добавление моделей OpenAI соответствует стратегии Google Cloud предлагать клиентам сторонние модели наряду с собственными решениями.

По данным Reuters, облачные провайдеры обычно получают долю от продаж через свои платформы. Это соответствует более широкой тенденции, при которой крупные облачные компании становятся основными коммерческими каналами для разработчиков передовых ИИ-моделей.

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