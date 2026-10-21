OpenAI udostępni w najbliższych tygodniach swoje zaawansowane modele sztucznej inteligencji oraz agenta programistycznego Codex za pośrednictwem Google Cloud. Jak informuje Channel NewsAsia, firmy ogłosiły to w środę.

Modele w Model Garden

Nowe modele OpenAI, w tym GPT-6 Astra, mają pojawić się w katalogu Model Garden Google Cloud. Klienci będą mogli kupować je za pośrednictwem Google Cloud Marketplace i wykorzystywać w tym celu swoje istniejące zobowiązania dotyczące wydatków na usługi chmurowe.

Partnerstwo zapewni również firmom z regulowanych branż dostęp do modeli OpenAI za pośrednictwem mechanizmów kontroli dostępu, narzędzi do zarządzania danymi i infrastruktury Google Cloud. Umożliwi to tworzenie tak zwanych agentowych procesów pracy AI.

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Rozszerzenie dystrybucji

Google stało się kolejnym dużym dostawcą usług chmurowych, który będzie oferował modele OpenAI swoim klientom. Stało się to możliwe po zakończeniu w kwietniu wyłącznej umowy OpenAI z Microsoftem dotyczącej dystrybucji. Od tego czasu OpenAI rozszerzyło również dystrybucję za pośrednictwem Amazon Web Services.

Google i OpenAI konkurują w obszarze podstawowych produktów AI i wyszukiwania, a jednocześnie współpracują w zakresie przetwarzania w chmurze. W ubiegłym roku Google zawarło z OpenAI umowę chmurową, aby zapewnić firmie dodatkową moc obliczeniową. Dodanie modeli OpenAI wpisuje się w strategię Google Cloud polegającą na oferowaniu klientom modeli zewnętrznych obok własnych rozwiązań.

Według Reutersa dostawcy chmury zazwyczaj otrzymują udział w sprzedaży realizowanej za pośrednictwem ich platform. Odzwierciedla to szerszy trend, w którym duże firmy chmurowe stają się głównymi kanałami komercyjnymi dla twórców zaawansowanych modeli AI.

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