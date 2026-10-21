OpenAI将在未来几周内通过Google Cloud提供其先进的人工智能模型和编程代理Codex。正如Channel NewsAsia报道，两家公司于周三宣布了这一消息。

Model Garden中的模型

OpenAI的新模型，包括GPT-6 Astra，预计将出现在Google Cloud的Model Garden目录中。客户将能够通过Google Cloud Marketplace购买这些模型，并使用现有的云服务支出承诺支付费用。

该合作还将使受监管行业的公司能够通过Google Cloud的访问控制、数据管理工具和基础设施访问OpenAI模型。这将能够创建所谓的代理式AI工作流程。

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扩大分销

Google成为又一家将向其客户提供OpenAI模型的大型云计算服务商。这在OpenAI与微软的独家分销协议于4月结束后成为可能。此后，OpenAI还通过Amazon Web Services扩大了分销。

Google和OpenAI在核心AI产品和搜索领域展开竞争，同时也在云计算方面合作。去年，Google与OpenAI达成云服务协议，以向该公司提供额外的计算能力。引入OpenAI模型符合Google Cloud的战略，即在提供自身解决方案的同时向客户提供第三方模型。

据路透社报道，云服务商通常会从通过其平台完成的销售中获得一定份额。这反映出更广泛的趋势：大型云计算公司正成为先进AI模型开发商的主要商业渠道。

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