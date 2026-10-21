Spotify запустив нативний застосунок для автомобілів Audi — The Verge

Spotify запустив власний застосунок для мультимедійних систем автомобілів Audi, створений безпосередньо для операційної системи Google Android Automotive. Програма почала працювати на окремих моделях Audi та не потребує підключення смартфона, Bluetooth-з’єднання чи аудіокабелю, повідомляє The Verge.

Моделі з новим застосунком

Новий застосунок стане доступним в електромобілях Audi A6 e-tron і Q6 e-tron, а також у моделях із двигунами внутрішнього згоряння A5, Q5 та A6. Він працює безпосередньо на обладнанні інформаційно-розважальної системи автомобіля.

Керівник із розвитку автомобільного напряму Spotify Джонатан Тарлтон заявив, що застосунок розробляли трохи понад рік. На відміну від стандартної інтеграції Spotify в Android Automotive, де зовнішній вигляд визначали шаблони Google, нова версія дозволяє сервісу самостійно формувати та відображати інтерфейс на екранах автомобіля.

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Функції для пасажирів

Пасажири зможуть сканувати QR-код на дисплеї, щоб приєднатися до сесії Spotify Jam і додавати композиції до черги зі своїх смартфонів. В автомобілях із окремим екраном для переднього пасажира можна буде переглядати тексти пісень і відеоконтент, не змінюючи екран водія.

Коли автомобіль припаркований або заряджається, відеоподкасти, анімація та тексти пісень можуть відображатися на центральному дисплеї. Spotify продовжить підтримувати Apple CarPlay та Android Auto, але новий продукт має запропонувати альтернативу трансляції інтерфейсу зі смартфона.

Розповсюдження через Android Automotive

Компанія планує зосередитися на автомобілях з операційними системами на базі Android. Для цього Spotify використовуватиме стандартний Android Automotive APK, який можна розповсюджувати через Google Play та власні магазини застосунків автовиробників, зокрема Audi Application Store.

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