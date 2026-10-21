Spotify запустил собственное приложение для мультимедийных систем автомобилей Audi, созданное непосредственно для операционной системы Google Android Automotive. Программа начала работать на отдельных моделях Audi и не требует подключения смартфона, Bluetooth-соединения или аудиокабеля, сообщает The Verge.

Модели с новым приложением

Новое приложение станет доступным в электромобилях Audi A6 e-tron и Q6 e-tron, а также в моделях с двигателями внутреннего сгорания A5, Q5 и A6. Оно работает непосредственно на оборудовании информационно-развлекательной системы автомобиля.

Руководитель по развитию автомобильного направления Spotify Джонатан Тарлтон заявил, что приложение разрабатывали чуть более года. В отличие от стандартной интеграции Spotify в Android Automotive, где внешний вид определяли шаблоны Google, новая версия позволяет сервису самостоятельно формировать и отображать интерфейс на экранах автомобиля.

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Функции для пассажиров

Пассажиры смогут сканировать QR-код на дисплее, чтобы присоединиться к сессии Spotify Jam и добавлять композиции в очередь со своих смартфонов. В автомобилях с отдельным экраном для переднего пассажира можно будет просматривать тексты песен и видеоконтент, не меняя экран водителя.

Когда автомобиль припаркован или заряжается, видеоподкасты, анимация и тексты песен могут отображаться на центральном дисплее. Spotify продолжит поддерживать Apple CarPlay и Android Auto, однако новый продукт должен предложить альтернативу трансляции интерфейса со смартфона.

Распространение через Android Automotive

Компания планирует сосредоточиться на автомобилях с операционными системами на базе Android. Для этого Spotify будет использовать стандартный APK Android Automotive, который можно распространять через Google Play и собственные магазины приложений автопроизводителей, в частности Audi Application Store.

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