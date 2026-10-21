EA закрывает BioWare и прекращает разработку новой Mass Effect — The Verge

Компания Electronic Arts закрывает студию BioWare, известную ролевыми играми Mass Effect, Dragon Age и Star Wars: Knight of the Old Republic. EA также решила не продолжать разработку следующей игры серии Mass Effect, которая находилась в разработке.

Решение Electronic Arts

Компания подтвердила закрытие BioWare в заявлении. Как сообщает The Verge, информацию о прекращении работы над новой Mass Effect сотрудникам EA передали в отдельном объявлении.

Президент EA и руководитель студий компании Кэм Вебер, а также президент и главный операционный директор Дэвид Тинсон заявили, что решение относительно BioWare было принято нелегко. Они назвали студию одной из тех, которые помогли сформировать жанр ролевых игр. BioWare также опубликовала сообщение о закрытии в социальных сетях.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сокращение персонала

На фоне закрытия BioWare EA также сокращает около 400 сотрудников, сообщает Bloomberg, на который ссылается The Verge. В обращении к сотрудникам Вебер и Тинсон отметили, что игровая индустрия быстро меняется, а конкуренция за время и внимание игроков усиливается.

Руководители EA также сообщили, что в течение последних месяцев компания пересматривала свой бизнес, организацию работы и возможности, необходимые для развития на новом этапе интерактивных развлечений.

Читай нас в