EA关闭BioWare并停止开发新《质量效应》——The Verge

Electronic Arts将关闭BioWare工作室，该工作室以角色扮演游戏《质量效应》《龙腾世纪》和《星球大战：旧共和国武士》闻名。EA还决定不再继续开发此前正在开发中的《质量效应》系列下一部作品。

Electronic Arts的决定

该公司在一份声明中确认关闭BioWare。正如The Verge报道，EA员工在另一则公告中获悉，新的《质量效应》项目已停止开发。

EA总裁兼公司工作室负责人卡姆·韦伯，以及总裁兼首席运营官大卫·廷森表示，关于BioWare的决定并非轻易作出。他们称，该工作室是帮助塑造角色扮演游戏类型的工作室之一。BioWare也在社交媒体上发布了关闭公告。

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裁减人员

据The Verge援引彭博社报道，在关闭BioWare的同时，EA还将裁减约400名员工。韦伯和廷森在致员工的信中指出，游戏行业正在快速变化，对玩家时间和注意力的竞争正在加剧。

EA高管还表示，在过去几个月里，公司一直在审视其业务、工作组织方式以及在互动娱乐新阶段发展所需的能力。

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